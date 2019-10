Die Vienna Capitals und die Graz 99ers haben ihre jeweils letzte Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League verspielt! Die Wiener verloren in Gruppe F am Dienstag beim polnischen Klub Tychy mit 2:4 und sind damit schon vor der letzten Partie aus dem Rennen - ebenso wie die Graz 99ers in Pool H nach einem Heim-1:2 gegen den tschechischen Verein Mountfield.