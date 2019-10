Der Immobilienmarkt in Kärnten zeigt starke regionale Unterscheide. Das geht aus dem neuen Remax-Immobilienspiegel für das erste Halbjahr 2019 hervor. Wenig überraschend dabei: Am teuersten sind Einfamilienhäuser in Klagenfurt und Klagenfurt-Land. Der Wörthersee lässt grüßen.