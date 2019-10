Bevor morgen die großen 10.-Oktober-Feiern des Militärkommandos Kärnten und des Landes am Klagenfurter Zentralfriedhof Annabichl (9.30 Uhr) und am Neuen Platz (11 Uhr) stattfinden werden, verwandelt sich noch heute Abend die St. Veiter Innenstadt in ein Lichtermeer.