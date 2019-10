Der Gauner zwängte gegen 20.25 Uhr mit einem Flachwerkzeug die Terrassentüre beim Haus des 83-jährigen Vorchdorfers auf und drang so in das Wohnzimmer ein. Von dort gelangte der Täter in das Schlafzimmer. Der Einbrecher leuchtete mit der Taschenlampe den im Bett liegenden Pensionisten an. Als der Senior wach wurde, flüchtete der Gauner ohne Diebesgut.