Der Weltmeister von 2007 gewann am Dienstag in Kobe gegen Kanada mit 66:7 (47:0) und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden, die zum Einzug in die Runde der besten acht berechtigen. Um den zweiten Platz kämpfen am Samstag Neuseeland und Italien im direkten Duell.