Von 24. bis 27. November und in der Woche vor Weihnachten wird es weitere Trainingslehrgänge mit den Spielern aus der österreichischen Liga geben. Zwischen Weihnachten und Silvester stoßen auch die Legionäre aus Portugal und der Schweiz hinzu, ab 1. Jänner kommt das gesamte Nationalteam zur finalen Vorbereitung auf die EURO 2020 (9. bis 26. Jänner) zusammen. Das ÖHB-Team trifft in Gruppe B in der Wiener Stadthalle auf Tschechien, Nordmazedonien und die Ukraine.