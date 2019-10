Tod am Muttertag

Folgte der Revancheakt am Muttertag? Da starb nämlich Katze „Lilli“ von gegenüber - vergiftet. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, beteuert die Angeklagte. Doch die Beweislast ist erdrückend: So wurde nach dem Tod der Samtpfote Erbrochenes in der Mülltonne der Angeklagten gefunden. Dieses stammte laut Amtstierarzt von der Katze und enthielt das verbotene Pflanzenschutzmittel „Carbuforan“ sowie Körner, welche die Angeklagte an ihre Vögel verfüttert.