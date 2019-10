„Wir wollen den ländlichen Raum stärken und weitere qualifizierte Arbeitsplätze in die Regionen bringen“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Teile des Amts der Landesregierung werden so in den kommenden Jahren zu den Bezirkshauptmannschaften auswandern und 200 Verwaltungsjobs in die Regionen verlegen.

Vor allem die Frauen sollen davon profitieren. „Viele arbeiten ja in Teilzeit. Da ist es wichtig, den Job in der Nähe zu haben“, so Personallandesrat Josef Schwaiger (ÖVP), der überzeugt ist, dass die Umstellung funktionieren wird. Bis 2025 gibt man sich dafür Zeit.