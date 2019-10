Die nackten Fakten zeigen, warum es so wichtig ist, das Wissen um Erste Hilfe zu verbreiten: 2000 Oberösterreicher erleiden pro Jahr einen plötzlichen Herzstillstand, bei 60 Prozent der Fälle steht irgendwer direkt daneben, aber dennoch überleben weniger als 200 dieser Patienten. „Wir könnten die Rate mindestens verdoppeln. In den USA und Kanada, wo schon lange Kinder in Reanimation geschult werden, liegen die Überlebensraten bei bis zu 70 Prozent“, weiß Markus Simmer vom Klinikum Wels-Grieskirchen und „Europäischem Rat für Wiederbelebung“. Er hat die Initiative nach Oberösterreich geholt und will sie weiter ausbauen.