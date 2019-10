Thema Aufgabenbewältigung: Spiegl kritisiert, dass die Bergrettung in Lienz im Sicherheitskonzept des Bikeparks integriert ist, die Fülle an Einsätzen aber fast nicht mehr zu schaffen sei. Er hebt in dem Zusammenhang Ötztal Tourismus hervor. In Sölden finanziert der TVB Bergretter, die hauptberuflich Rettungseinsätze auf den Bikerouten übernehmen. Spiegel rät all jenen, die selten in die Berge gehen, sich einen Bergführer zu leisten. Diejenigen, die oft unterwegs sind, sollten sich alpinen Vereinen anschließen.