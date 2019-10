Die Maschine war am Montag planmäßig um 19.30 Uhr in Palma abgehoben. Kurz darauf zwang ein technischer Defekt den Piloten der spanischen Fluglinie Level zur Umkehr. „Es wurde uns gesagt, dass ein Aggregat ausgefallen ist. Einige Passagiere wurden nervös, verletzt wurde niemand“, erzählt Wiens Naturwachtchef Tony Rei, der in der Pannenmaschine saß.