60 Unternehmen feiern heuer Herbstmesse-Premiere und bieten so rund 50.000 erwarteten Besuchern ein komplett neues Angebotsspektrum. Projektleiterin Monika Woldrich: „Es ist entscheidend, das Angebot laufend und dynamisch an aktuelle Trends anzupassen.“ Ein gutes Beispiel ist die neue Modenschau in der Lounge-Area in Halle E. „Heimische Modeboutiquen und Modehäuser werden dort die Trends 2020/21 in einem komplett neuen Set-up präsentieren“, kündigt Woldrich an.