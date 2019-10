Am 11. September fiel dem Steirer Max Zirngast ein großer Stein vom Herzen: An diesem Tag wurde er in der Türkei vom Gericht freigesprochen. Ihm und drei weiteren Angeklagten war die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen worden. Am Montag sprach er in Graz erstmals nach der Rückkehr über das Erlebte.