Weitere Ermittlungen am Tatort

Am Tatort - dem Einfamilienhaus, in dem Sonntagfrüh der rasend eifersüchtige Einheimische Andreas E. (25) beinahe die gesamte Familie seiner Ex-Freundin sowie deren neue Bekanntschaft tötete und sich danach bei der Polizei stellte - wird auch am zweiten Tag nach der schrecklichen Bluttat ermittelt. „Wir machen das sehr akribisch und lassen uns Zeit“, unterstreicht Walter Pupp, Leiter der Landeskriminalamtes Tirol.