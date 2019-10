Am 1. August trudelte die Rechnung per Post bei der Innsbrucker Firma ein - eine Zahlungsaufforderung eines Wiener Unternehmens für getätigte Beraterleistungen. Der geforderte Betrag, angeblich fast 30.000 Euro, wurde sofort brav auf das angegebene Konto überwiesen. Umso erstaunter dürften die Verantwortlichen gewesen sein, als Anfang Oktober eine Mahnung der Beraterfirma im E-Mail-Postfach einging, die an die ausständige Rechnung erinnern sollte.