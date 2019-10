„Der Ziegenverband agiert völlig autonom, wir haben rechtlich nicht die Möglichkeit, diesen genauer zu kontrollieren“, sagte Karl Grabmayr (VP), Vizepräsident der Landwirtschaftskammer. Auch der Vorsitzende des Kontrollausschusses der Landwirtschaftskammer, Alois Ganglmayr (FP), äußert sich jetzt zur Causa: „Ich habe mich mit dem Fall des betroffenen Bauern auseinandergesetzt und mich über meine Sachbearbeiter bei der Kammer und bei der Kammerdirektion informiert, welche Rechte zur Prüfung des Verbandes ich habe. Dort ist mir mitgeteilt worden, dass eine Kontrolle nicht möglich ist. Ich habe kein Problem damit, wenn der Fall jetzt von den Behörden geprüft wird.“ Auf ihn wirke es jedoch auch „grotesk“, was in den Statuten des Ziegenverbandes geschrieben steht, er habe dies nicht gewusst. In den Statuten der Kammer werde dies nicht so angeführt.