Die meisten Tore in einem Kalenderjahr im österreichischen Fußball-Nationalteam:

11 Tore: 1932 Toni Schall (Admira) - insgesamt 27 Tore in 28 Spielen

9 Tore: 1931 Toni Schall (Admira) - 27 in 28

8 Tore: 1921 Richard Kuthan (Rapid) - 15 in 24

1932 Matthias Sindelar (Austria) - 27 in 43

1934 Karl Zischek (Wacker Wien) - 24 in 40

1949 Karl Decker (Vienna) - 19 in 25

1982 Walter Schachner (Cesena) - 23 in 64

7 Tore: 1916 Edi Bauer (Rapid) - 13 in 23

1924 Johann Horvath (Simmering) - 28 in 46

1950 Ernst Melchior (Austria) - 16 in 36

1954 Erich Probst (Rapid) - 17 in 19

1960 Erich Hof (Wiener Sport-Club) - 28 in 37

1968 Erich Hof (Wiener Sport-Club) - 28 in 37

1977 Hans Krankl (Rapid) - 34 in 69

1995 Toni Polster (1. FC Köln) - 44 in 95

2015 Marc Janko (Sydney FC, FC Basel) - 28 in 70