Dieser erlaubt Einblicke in bisher Verborgenes wie etwa in die Dascht-E-Kavir-Wüste südöstlich der iranischen Hauptstadt Teheran. Dort fiel zum letzten Mal vor 3000 (!) Jahren Monsunregen. Stürme schliffen die Sedimente ab und verwandelten den ehemaligen See in ein geradezu magisches Auge.