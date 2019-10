Abgang nach 34 Jahren

Nach 34 Jahren in der Gemeindepolitik verabschiedete sich dieser in die Pension. „Leider konnte ich nicht alles umsetzen, was ich mir vorgenommen habe“, ließ Baumann zum Abschied wissen. Es scheiterte einerseits an den finanziellen Mitteln, die durch den Schulbau gebunden sind. Baumann: „Leider haben auch einige Grundbesitzer die notwendigen Grundstücke für Bauvorhaben trotz entsprechender Entschädigung nicht zur Verfügung stellen wollen!“