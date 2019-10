Gerade einmal 21 Stunden verbrachte Philipp Eng nach dem DTM-Finale am Wochenende in seiner Heimat, ehe er Dienstagmorgen vom Salzburger Flughafen via Frankfurt in Richtung USA abhob, wo er am Wochenende in Atlanta das „Petit Le Mans“-Langstreckenrennen bestreitet. „Das Zehn-Stunden-Rennen ist ein absoluter Klassiker in den Staaten“, sagt der 29-Jährige, der mit John Edwards (US) und Jesse Krohn (Fin) einen BMW M8 GTE pilotiert. Jenes Auto, mit dem Eng im Jänner sensationell bei den 24-Stunden von Daytona triumphierte, so den perfekten Saisonstart hinlegte.