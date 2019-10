Konkret wird das Landesabgabenamt nach Tamsweg verlagert, die Landesforstdirektion kommt nach Zell am See, die Referate Gemeindeaufsicht und Gemeindepersonal in Hallein, und Teile der Lebensmittelaufsicht übersiedeln nach St. Johann. Den größten Anteil wird die Verlegung der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung nach Seekirchen ausmachen, sie war bisher in der Landeshauptstadt untergebracht.