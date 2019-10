Es gab nach deiner Bekanntgabe für „Sing meinen Song“ wahnsinnig viel Gegenwind aus der Metalszene. Warst du ob dieser Intensität überrascht?

Ich habe das anfangs gar nicht so wirklich mitbekommen. Es war auf jeden Fall so, dass ich in den Kommentaren und Magazinen gelesen habe, wie man mich dafür angegangen ist. Es ist doch megageil, wenn das Genre Metal auch einmal in so einer breitenwirksamen Sendung vertreten ist und man das zeigen kann. Es geht vor allem um die Musik. Man kann sich bei DSDS oder „The Voice“ hinstellen und es kritisieren, aber bei „Sing meinen Song“ geht es am stärksten um die Musik. Warum kann man das nicht auch wertschätzen, denn auch andere Frontsängerinnen von Metalbands haben in anderen Ländern ähnliches gemacht. Warum ist das dann bei mir so schlecht? Das verstehe ich einfach nicht. Diese engstirnige Denkweise, dass alles, was Mainstream ist, gleichzeitig der Satan ist, finde ich ziemlich dämlich.