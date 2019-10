Noch vor einigen Jahren hatte der gelernte Maschinenbauer einen gut gehenden Betrieb in Wien. Unter anderem produzierte er die gelben Haltestangen für die Wiener U-Bahn. Doch damit war 2015 Schluss. „Ich habe den Betrieb verkauft, wollte zurück in meine alte Heimat“, so Müllner. Aber was hat Maschinenbau mit Fischzucht zu tun? „Sehr viel sogar. Denn 70 Prozent meiner Indooranlagen erfordern umfassende Kenntnisse in Sachen Maschinenbau“, so der Unternehmer. Mit einem Kostenaufwand von rund 1,5 Millionen Euro errichtete er die erste und einzige Indoor-Zanderzuchtanlage Österreichs. Derzeit tummeln sich rund 30.000 Fische in den verschiedenen Becken. Und jedes Quartal kommen 10.000 Tiere dazu. „Mit dem Bau haben wir im April des Vorjahres begonnen. Seit sieben Wochen läuft der Betrieb“, erzählt der Züchter.