Der OGH fällte seine Entscheidung am 13. September, also gut zwei Wochen bevor die Gutscheinplattform Zahlungsunfähigkeit anmeldete. Dass Urteil und Insolvenz zeitlich zusammenfallen, ist Zufall. Der Verein für Konsumenteninformation, der das Urteil am Dienstag veröffentlichte, hatte im Auftrag des Sozialministeriums bereits seit Längerem eine Klage gegen die DailyDeal GmbH geführt.