Grund genug für Landtagspräsident Karl Wilfing - er ist ja Landeswahlleiter -, Ideen für die künftige Vorgangsweise in den Wahlkommissionen zu sammeln. In Erwägung gezogen werde eine Entlohnung der Beisitzer, wie es sie in manchen Gemeinden bereits gibt. ebenso ins Auge gefasst werde ein „Freiwilligen-Pool“, auf den Bürgermeister zurückgreifen können, wenn zu wenig Beisitzer gemeldet werden. Und auch ein Nominierungsrecht der Bürgermeister sei im Gespräch, heißt es.