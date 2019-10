Margareten feiert das erste Umweltschutzfest

Margaretens Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery lädt am 11. Oktober zum ersten Umweltschutzfest in den Leopold-Rister-Park. Die Veranstaltung startet um 14 Uhr und richtet sich an alle, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten wollen. Auf die Besucher warten unterschiedliche Stationen, die sich etwa mit Upcycling, Fair Fashion, Abfallvermeidung und allgemeinen Fragen zum Klimaschutz beschäftigen.