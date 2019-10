Ulrike Hölzl war eine begnadete Snowboardfahrerin. 1996 wurde sie Europameisterin in der Halfpipe. Zudem war sie mehrere Jahre in der Weltspitze platziert und Olympiateilnehmerin in Nagano 1998 (13. Platz). Nach einer schweren Knieverletzung im Jahr 2000 musste sie ihre Karriere beenden. Nun ist die 44-Jährige in einer ganz anderen Sportart sehr erfolgreich unterwegs.