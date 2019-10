Immer wieder Debatten um Kinderbücher

Auch andere Kinderbücher hatten in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zu Debatten geführt. So wurde Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“ überarbeitet, weil sich darin Worte wie „Neger“ oder „Zigeuner“ fanden. Und selbst Astrid Lindgrens Heldin Pippi Langstrumpf wurde Opfer der Zensur: Das schwedische Fernsehen hat sich entschlossen, diskriminierende Begriffe und Szenen aus alten Pippi-Langstrumpf-Filmen zu streichen. So wird aus dem „Negerkönig“ ein König. Auch eine Szene, in der die Neunjährige ihre Augen zu Schlitzen formt und als Chinesin auftritt, wurde herausgeschnitten.