In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. 881.692 Österreicher unterschreiben 2018 das „Don’t Smoke“-Volksbegehren für ein Rauchverbot in der Gastronomie - etwas, das eigentlich schon beschlossene Sache war. Am 9. Oktober 2018 steht das Ergebnis fest. Die von der Regierung ausgegebene Hürde von 900.000 Unterschriften wird knapp nicht erreicht, Türkis-Blau beschließt, keine Volksabstimmung durchzuführen.