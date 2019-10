Reduziertes Wasserkochen

Wenzel Beck schreibt nicht nur für sich, sondern auch für andere und ist ein regelrechtes Arbeitstier. „Ich habe noch ca. 100 Songs übrig und es entstehen laufend neue. In Wien baue ich gerade ein Studio und werde künftig noch stärker darauf achten, wichtige Themen in meine Songs zu verknüpfen. Das Verständnis für das Miteinander muss gestärkt werden und wir dürfen die Ressourcen auf diesem Planeten nicht komplett demolieren. Es ist eigentlich alles nicht so schwierig, man muss sich nur darum kümmern.“ Daran arbeitet Beck mit simpler Instrumentierung und viel Gefühl. „Ich bin Sklave des Liedes und es geht darum, diese Idee nicht kaputtzumachen. Man muss immer das machen, was einem der Song sagt und bei der Simplizität bin ich radikal. Die Leute wollen auch wieder Reduziertes hören. Ed Sheeran und Taylor Swift wenden sich auch vermehrt vom großen Bombast ab und die Gitarrenmusik kommt wieder nach vorne. Das Schöne am Pop ist ja, das am Ende des Tages alle nur mit Wasser kochen.“