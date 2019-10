Milan gewann das letzte Spiel mit Giampaolo 2:1 in Genua, aber selbst dieser Sieg half dem angezählten Trainer nichts. Die Mannschaft zeigt seit Wochen ein völlig planloses Spiel, der Goalgetter Piatek trifft nicht und wenn der Torhüter Reina den Elfer von Schöne in der 95. Minute in Genua nicht gehalten hätte, hätte man jetzt noch zwei Punkte weniger.