Weltrekordler Eliud Kipchoge ist in Wien gelandet! Der Superstar aus Kenia, der im Prater versucht, die legendäre Zwei-Stunden-Barriere im Marathonlauf zu durchbrechen, reiste mit dem Privatjet „Gulfstream 280“ aus Eldoret (Kenia) kommend mit einem Tank-Zwischenstopp in Luxor an. Ein Video zeigt, wie ausgeruht und optimistisch Kipchoge in Schwechat eintraf. Er ist überzeugt, als erster Mensch der Welt unter zwei Stunden zu laufen. „Das wäre wie die Landung auf dem Mond!“