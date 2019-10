Großes Leid auch bei den zahlreichen Vögeln

Auch die Vögel haben es nicht besser getroffen: Sie lebten in viel zu kleinen, stark verschmutzten Käfigen. Die Nymphen sind nicht flugfähig, einer wurde erst vor kurzem die Flügel gestutzt. „Sie musste eingehend von einem Vogelspezialisten gecheckt werden, sie macht uns große Sorgen“, so Bachmayer. Gans und Laufenten waren in einem kleinen Stall fast bewegungsunfähig zusammengepfercht gehalten worden. „Die Gans war schon kurz vor dem Kollaps, Wasser war leider keines in den Ställen.“ Die Tauben konnten bereits am Freitag an einen Pflegeplatz übergeben werden, auch ihre Käfige waren weit weg von artgerecht.