Otto Schenk in Pörtschach

Ein weiterer Garant für beste Unterhaltung ist Otto Schenk, der am 7. Dezember in Pörtschach gastiert und dabei Advent von seiner heiteren Seite beleuchtet. Das Finale bestreitet am 14. Dezember Dancingstar Michael Schottenberg mit einer kulinarischen Lesung. Karten: Ö-Ticket.