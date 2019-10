In der 85. Spielminute kickte Gerard Pique das Leder in Richtung Tribüne, obwohl der Ball sich bereits im Seitenaus befand. Die Folge: Pique erhielt seine fünfte gelbe Karte der Saison und ist somit in der nächsten Runde gegen Eibar gesperrt. Mit dieser Verwanung stellte er auch sicher, dass er im Kracher gegen Real Madrid am übernächsten Spieltag einsatzberechtigt ist.