„Straches Leistungen werden innerhalb der FPÖ nicht gemindert“

Dass die Partei schlecht mit ihrem Ex-Parteichef umgehen würde, sehe er nicht, so Kunasek. „Seine Leistungen in den letzten 14 Jahren werden innerhalb der Partei nicht gemindert oder schmäler geredet als sie sind. Er hat die Partei wieder groß gemacht. Aber jetzt gilt es, nach vorne zu blicken“, so der Chef der FPÖ Steiermark, der auch unter Strache Bundesparteiobmann-Stellvertreter war, im Ö1-„Morgenjournal“. Das ändere aber nichts an der Tatsache, dass die erhobenen Spesenvorwürfe gegen den Ex-Vizekanzler restlos aufgeklärt werden müssten.