„Der vergangene Montag war der schönste Tag in einem Leben“, schrieb die 22-Jährige zu einem Foto, auf dem sie ihren Mann vor einer Hochzeitskapelle in einem schulterfreien Brautkleid aus Spitze küsst. Ihr Schleier ist meterlang und hat am Ende als besonderes Zeichen der neugeschlossenen Ehe die Worte „Till death do us part“ (Bis dass der Tod uns scheidet) aufgestickt.