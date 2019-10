An wehmütiger Lebensrückschau mangelt es bei dieser „Here We Go Again“-Tour nicht. Ausschnitte aus ihren erfolgreichsten Filmen flattern von den pompösen Video-Leinwänden, während „Heartbreak Hotel“ erinnert sie sich an die Frühzeiten mit ihrer Mama und Elvis Presley zurück und für ihren Kulthit „I Got You Babe“ singt sie mit ihrem auf der Leinwand zugespielten Ex-Mann Sonny Bono ein Duett. Diese Version so in die Setlist aufzunehmen, war keine leichte Entscheidung, gibt sie zu, aber sie hat es dann eben einfach gemacht. Ob es wem passt oder nicht. Eine bessere Personenbeschreibung könnte sie gar nicht liefern, denn trotz aller Widrigkeiten, Sexismen und Tücken im Haifischbecken Showbusiness hat Cher mehr als 50 Jahre lang immer gemacht, was sie für richtig hielt - und dabei zumeist recht behalten. Wer hat denn sechs Jahrzehnte lang immer mindestens einen Nummer-eins-Hit gehabt? Und Cher ist auch die Einzige, die innerhalb einer knappen Stunde ein nostalgisches Rollerdisco-Stück wie „The Beat Goes On“ und ein Dubstep-durchzogenes Electro-Interlude vor dem großen „Believe“ verknüpfen kann. Erlaubt ist, was Spaß macht und gefällt.