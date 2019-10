Ein Zwischenfall mit einem Lkw in Limburg im deutschen Bundesland Hessen sorgt für Spekulationen. Ein Mann ist am Montag mit einem Lkw in der Innenstadt an einer Ampel auf mehrere stehende Fahrzeuge aufgefahren und hat diese zusammengeschoben. „Sieben Menschen wurden leicht verletzt, darunter auch der Fahrer“, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Laut Polizei sei der Lkw zuvor gestohlen worden, der ebenfalls verletzte Lenker befinde sich in Haft.