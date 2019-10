Motorsäge lag im Traktor

Aus den Räumlichkeiten ist nichts entwendet worden, allerdings stahlen die Täter einen dort abgestellten Traktor. An dem verschwundenen Traktor war eine Seilwinde befestigt. Im Fahrzeug selbst befand sich Forstwerkzeug, unter anderem eine Motorsäge.



Zeugenbeobachtung

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Traktor am 6. Oktober gegen 2.15 Uhr auf der L549 von Grünau in Richtung Scharnstein gelenkt wurde. Die Schadenssumme ist beträchtlich.

Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Scharnstein unter 059133 4108.