Thomas Heißbauer, Geschäftsführer der Salzburger Kulturvereinigung (drei Millionen Jahresbudget) ist auch mit Hilfe seines Kuratoriums stets auf der schwierigen Suche nach Drittmitteln. Den Einstieg von Gazprom mit der OMV für den Festspiel-Jubiläumssommer sieht er als zwiespältige Angelegenheit: „Auf der einen Seite muss man gratulieren, auf der anderen ist es sicher auch heikel. Wenn ich mich zum Beispiel an die Eröffnungsrede von Peter Sellars erinnere, die ganz im Zeichen des Klimaschutzes stand.“ Das ist für Elisabeth Gutjahr, Rektorin der Universität Mozarteum, dann nicht so im Fokus: „Das ist eine punktuell persönliche Meinung, die ist fürs Festival keine strikte Leitlinie. Im Gegenteil, ich begrüße es sehr, wenn man sozusagen mit den Waffen der Kunst offensiv vorgeht und auch von Konzernen Gelder lukriert, die in der Kritik stehen. Das könnte ja zum Umdenken anregen.“