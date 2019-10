„Er setzte ihr ohne Vorwarnung die umgebaute Schreckschusspistole direkt unterhalb des linken Schlüsselbeins an und gab den ersten Schuss ab“, schreibt Staatsanwalt Marcus Neher in seiner 18-seitigen Anklage. Und beschreibt so den Moment, als Irene P. am 20. Oktober 2018 gegen 21.15 Uhr im Stiegenhaus ihres Wohnhauses in Zell am See-Einöd getötet wurde. Viermal feuerte der Schütze - ein zur Tatzeit erst 17-jähriger Thumersbacher. Und dies mit einer selbst umgebauten Schreckschusspistole. Zwei Kugeln drangen noch in den Rücken des Opfers ein. Eine ging vorbei. Irene P. verblutete an den schweren inneren Verletzungen.