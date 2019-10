Diesem Mann wurden 15.000 Euro für die Erledigung des Auftrags angeboten sowie ein Zettel mit Namen und Adresse des Opfers überreicht. Die Tat sollte entweder wie ein Unfall aussehen oder der Mann musste spurlos verschwinden. Am 20. November 2018 wurde der Ex-Schwiegersohn - in der Verhandlung vertreten von Philipp Winkler - tatsächlich in der Hippgasse in Ottakring mit einem länglichen Gegenstand attackiert und erlitt schwerste Kopfverletzungen, an denen er bis heute leidet. Die Männer - vertreten von Philipp Wolm, Nikolaus Rast, Alexander Philipp und Peter Philipp - zeigten sich in der gesamten Verhandlung nicht geständig und sprachen von einer Verschwörung.