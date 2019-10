krone.at: Wie lebt es sich hier in Zagreb für den in Bosnien geborenen, in Wien aufgewachsenen und zwischendurch im ungarischen Budapest sowie im polnischen Posen engagierten Dinamo-Kicker-Dilaver?

Dilaver:(lacht) Es lebt sich ziemlich gut! Die Mentalität ist mir ja bekannt, da ich gebürtig nicht weit von hier herkomme, bosnische Wurzeln habe und so erzogen worden bin, wie man auch hier lebt. Deswegen ist mir das Leben hier nicht so fremd. Durch mein Aufwachsen in Österreich, in Wien, kommt vielleicht auch noch die Professionalität dazu - die wurde bei der Austria bzw. generell in Österreich sehr gefördert. Ja, der Mix aus Mentalität von hier und Disziplin von Österreich passt sehr gut…