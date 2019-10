„Wegen Angst Spiele verloren"

Schett schaffte es früh in die Top-100. Bis dorthin aber hatte sie Zweifel. „Ich hab’ wegen dieser Angst Spiele verloren“, gesteht die 43-Jährige. Die Mittwoch Haas die Daumen drückt. Die Linzerin ist Nr. 147 der Welt. Stark, aber für die Quali bei einem Grand Slam reicht es knapp nicht. Da wäre ein Sieg in Linz der nächste Schritt. Den verpasste Jungstar Coco Gauff in der Quali – 4:6, 2:6 gegen Korpatsch/D.