Die diplomatische Karriere war für Weiss damit vorherbestimmt und die USA spielten von Anfang an eine zentrale Rolle. In Virginia („Die Südstaaten sind schon Hardcore-Amerika“) machte er den Master of Law, wurde also Jurist. Für das Außenministerium werkte er ab den 1990er-Jahren in New York und Washington, arbeitete dazwischen im Team von Thomas Klestil für dessen Präsidenten-Wahlkampf und für die Industriellenvereinigung vor dem EU-Beitritt Österreichs.