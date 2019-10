„Für uns im Lungau ist das ein großer Schritt“, freut sich Klaus Mittendorfer, der das MultiAugustinum in St. Margarethen leitet. Ab September 2020 können Schüler dort eine fünfjährige Ausbildung zur „Pflegefachassistenz“ mit Matura absolvieren - bisher einzigartig in ganz Westösterreich. Vorerst soll eine Pflegeklasse mit 30 Schülern im nächsten Jahr an den Start gehen.