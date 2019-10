„Es gibt noch Aufklärungsbedarf“

So war in den vergangenen Tagen von einem Deal zwischen der FPÖ und Philippa Strache zu hören. Dabei soll es auch ums Geld gegangen sein. Immerhin hatte die Familie Strache bis vor Kurzem rund 40.000 Euro pro Monat zur Verfügung. Montagabend fiel dann die Entscheidung: Philippa Strache wird kein Mandat bekommen. Es sei eine schwere Entscheidung in einer außerordentlichen Situation gewesen, hieß es. Und Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp fügte hinzu: „Es gibt noch Aufklärungsbedarf.“ Ganz wohl dürfte den Blauen bei dieser Entscheidung, die kurz und knapp verkündet wurde, aber nicht gewesen sein.