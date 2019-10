US-Präsident Donald Trump hat die Türkei in einem bizarren Tweet davor gewarnt, im Syrien-Konflikt zu weit gehen. Angesichts der offenbar kurz bevorstehenden türkischen Militäroffensive in Nordsyrien schrieb er am Montag: „Wenn die Türkei irgendetwas unternimmt, was ich in meiner großartigen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen.“ Allein: Er selbst hat mit dem nun begonnenen Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien dem türkischen Militäreinsatz erst den Weg bereitet.