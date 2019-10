Bis zu 667 Steirer waren zugleich im Programm, das ein Prestigeprojekt von Ex-SPÖ-Kanzler Christian Kern war. Ende Juni, als es auf Wunsch der türkis-blauen Regierung auslief, waren es noch 558. Einige gingen in Pension, 104 so genannte Alltagsbegleiter für ältere Menschen dürfen dank Finanzhilfe des Landes weiterarbeiten, manche schafften den Sprung in eine reguläre Beschäftigung.